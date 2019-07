Eerste regionale tropennacht een feit

Nederland heeft de eerste regionale tropische nacht achter de rug. In het zuiden en westen van het land werd het op een aantal plaatsen afgelopen nacht niet kouder dan 20 graden. De hoogste minimumtemperatuur werd volgens Weeronline gemeten in Vlissingen. Het bleef daar 22,1 graden. In Maastricht werd het niet kouder dan 21,5 graden.

Hiermee is de eerste regionale tropennacht van deze hete periode een feit, maar het zal niet de laatste zijn. De komende nachten komt de temperatuur op meer plaatsen niet onder 20 graden. Vooral de nacht van donderdag op vrijdag wordt bijzonder warm. De absolute minimumtemperatuur-warmterecords staan dan op het spel.

In De Bilt koelde het af tot 16,6 graden. Daarmee was het nog geen officiële tropennacht. Komende nachten is de kans op zo’n officiële tropennacht wel groot. In de nacht naar vrijdag wordt het waarschijnlijk niet kouder dan 22 graden bij het hoofdstation in De Bilt.