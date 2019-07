Eindhoven pakt hitterecord af van Gilze-Rijen

Gilze-Rijen heeft maar anderhalf uur mogen genieten van het Nederlandse hitterecord. In Eindhoven werd om 17.00 uur een temperatuur van 39,3 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in Nederland. Het KNMI sluit niet uit dat de temperatuur woensdag plaatselijk nog hoger wordt.

Gilze-Rijen kwam om 14.57 uit op 38,8 graden en steeg daarna door naar 39,2 graden. Ook in Arcen en Ell steeg het kwik tot 39,2 graden.

Het oude record was 38,6 graden, op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld. Dat sneuvelde na 75 jaar. “Het doet ons toch wel wat. Vanochtend dachten we dat het business as usual zou worden, maar het warmterecord laat ons niet koud”, aldus het KNMI.

Ook in Belgiƫ sneuvelde het hitterecord. In de plaats Kleine-Brogel, niet ver van de Belgisch-Nederlandse grens, steeg rond 16.00 uur het kwik naar 39,9 graden, meldt het Belgisch weerinstituut KMI.