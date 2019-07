Fiscus achterhaalt gegevens begraven brieven

Medewerkers van de Belastingdienst hebben alle gegevens op 660 begraven brieven kunnen achterhalen. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. De brieven werden eerder deze maand in kuilen in het Noord-Hollandse Laren gevonden.

Een medewerker van postbedrijf Sandd begroef maandenlang alle post die eigenlijk bezorgd had moeten worden. Daarbij zaten meer dan 660 brieven van de Belastingdienst. Vier medewerkers van de dienst in Heerlen hebben de afgelopen weken alle brieven onderzocht om de gegevens erop te achterhalen. Zo wilde de fiscus voorkomen dat mensen een betalingsachterstand kregen zonder dat ze een brief hadden gehad.

Sommige brieven lagen al maanden onder de grond en waren nog amper leesbaar. De meeste brieven waren nog in redelijk goede staat, is te zien op beelden van de Belastingdienst.