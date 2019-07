Forum zet senator Henk Otten uit de partij

Forum voor Democratie zet Eerste Kamerlid en medeoprichter Henk Otten uit de partij. Hij raakte eerder in opspraak omdat hij een greep in de kas zou hebben gedaan. Inmiddels spreekt de partij van “vermoedelijke fraude”.

Otten legde in april al zijn functie als penningmeester neer, maar nam wel namens Forum zitting in de Eerste Kamer. Zijn plek als beoogd fractievoorzitter moest hij afstaan aan Paul Cliteur. Otten werd wel voorzitter van de senaatscommissie voor Financiƫn.

Forum zegt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken melding te hebben gemaakt van “een vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen”. Aanleiding is een onderzoek naar de financiĆ«le boekhouding, dat verscheidene zaken aan het licht heeft gebracht “die niet door de beugel kunnen”.

“De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018”, aldus de partij. Bovendien is geen verantwoording afgelegd over “aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD” tijdens bijeenkomsten in het land.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat Otten een ongeoorloofde betaling deed aan een relatie, die dat geld inmiddels heeft terugbetaald. “Daarnaast is een samenspanning aan het licht gekomen met de toeleverancier die de valse factuur indiende.”

Het partijbestuur heeft daarop de procedure in gang gezet om het lidmaatschap van de gewezen penningmeester op te zeggen. Ook is beslag gelegd op de bankrekening van de indiener van de valse factuur.

Otten bevestigt dat het bestuur hem wil royeren maar spreekt de beschuldigingen aan zijn adres tegen. “Sta volledig achter het gevoerde beleid, dit is smaad!”, twittert hij. Otten blijft naar eigen zeggen gewoon lid van de Eerste Kamer.