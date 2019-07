‘Geen FaceApp op diensttelefoon agent’

Agenten mogen de omstreden fotobewerkingsapp FaceApp niet op hun diensttelefoon zetten. De app is sinds een paar dagen geblokkeerd, laat de politie weten na een bericht van techsite Tweakers. “De app slaat je foto, IP-adres, locatie en toestelgegevens op. Hierbij is niet duidelijk wat het bedrijf met jouw gegevens doet”, staat in een bericht op het intranet van de politie.

FaceApp is de laatste tijd erg populair. Gebruikers laten de app hun gezicht bewerken, zodat ze bijvoorbeeld zien hoe ze er over tientallen jaren uitzien. De app is gemaakt door een Russisch bedrijf. Volgens de politie zijn er geen concrete aanwijzingen dat er iets mis is en is de beperking uit voorzorg ingesteld. “Vanwege mogelijk lekgevaar. Er is een extra risico omdat het om gezichten van agenten gaat”, legt een politiewoordvoerder uit.

Ook enkele andere apps kunnen niet meer op de diensttelefoons van agenten draaien. Welke dat zijn, wil de politie niet zeggen.