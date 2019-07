KLM: ook donderdag nog last van tankstoring

KLM houdt er rekening mee dat ook donderdag nog een aantal vluchten geannuleerd zal worden vanwege de problemen op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij laat dat in een verklaring weten. Door een storing bij het bedrijf dat de vliegtuigen op Schiphol van brandstof voorziet, kunnen er sinds woensdagmiddag 13.00 uur geen vliegtuigen meer worden volgetankt, met vertragingen en annuleringen als gevolg.

KLM meldt dat een groot aantal vluchten met Europese bestemmingen en tot nu toe drie intercontinentale vluchten zijn geannuleerd. “De verwachting is dat de operatie donderdag 25 juli gefaseerd opgestart kan worden. Dit betekent dat er dan mogelijk eveneens een aantal vluchten wordt geannuleerd”, aldus KLM.

Het bedrijf raadt reizigers aan om actuele vluchtinformatie te raadplegen via de website of app van KLM. Reizigers van wie de vlucht is geannuleerd, hoeven niet naar de luchthaven te komen, aldus KLM.