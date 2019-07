Officieel warmste 24 juli ooit gemeten

Het is officieel de warmste 24 juli ooit gemeten in De Bilt. De thermometer gaf om 14.10 uur een temperatuur aan van 34,2 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het oude record van 34,1 graden uit 1994 gebroken.

In het zuiden van het land is het nog een stukje warmer. Tot nu toe werd in Gilze-Rijen de hoogste temperatuur van het land gemeten. Rond 14.20 is het daar 38,4 graden en daarmee is ook het julirecord gebroken. Nooit eerder werd in juli op een officieel weerstation zo’n hoge temperatuur gemeten. Het oude record stond op 38,2 graden en werd gemeten in Maastricht op 2 juli 2015 en in Arcen op 26 juli 2018.

Mogelijk sneuvelt woensdag ook het absolute warmterecord van 38,6 graden. Dat werd in 1944 gemeten in Warnsveld.