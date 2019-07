Provinciebestuur Zuid-Holland bijna rond

Zuid-Holland heeft eindelijk zicht op een nieuw provinciebestuur, meer dan vier maanden na de Statenverkiezingen en als laatste provincie in Nederland. VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA presenteren waarschijnlijk volgende maand hun plannen en dan kan het nieuwe bestuur begin september aan de slag.

“Er is de afgelopen weken keihard en met succes gewerkt om samen tot een nieuw coalitieakkoord te komen. De partijen zetten nu de puntjes op de i, gaan kort op vakantie en verwachten het akkoord dinsdag 20 augustus te kunnen presenteren”, verklaart formateur Jon Hermans-Vloedbeld woensdag.

Forum voor Democratie komt niet in het bestuur. De partij werd bij de Statenverkiezingen de grootste in Zuid-Holland en bereikte daarna een voorakkoord met VVD en CDA. Voor een meerderheid hadden ze nog een vierde partij nodig, maar niemand wilde zich aansluiten. Daarop begon de formatie van voren af aan.

Limburg is de enige provincie waar Forum voor Democratie in het bestuur kwam. Bij de Statenverkiezingen in maart won de partij van Thierry Baudet in drie provincies. Forum voor Democratie werd in zes provincies de tweede partij en drie keer de derde partij.