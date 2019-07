Schiphol besproeit taxibanen tegen vervorming

Luchthaven Schiphol gaat de taxibanen besproeien met water om vervorming van het asfalt te voorkomen. Het kan op de banen 50 graden worden, waardoor het asfalt begint te smelten. Als een vliegtuig dan een bocht maakt, vervormt de ondergrond.

Alleen de taxibanen worden natgemaakt, omdat daar bochten op worden gemaakt. Op de start- en landingsbanen draaien vliegtuigen niet, dus die hoeven niet besproeid te worden. Schiphol zet de wagens in die normaal in de winter worden gebruikt om dooimiddel over de banen te sproeien.

Ook in de terminals van het vliegveld kan het warmer worden dan normaal, waarschuwt Schiphol. De temperatuur wordt continu in de gaten gehouden en mocht het te warm worden binnen, dan worden er extra airco’s geplaatst.