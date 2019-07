Vijf keer zoveel schadeclaims door vonkenregen

Verzekeraars hebben afgelopen jaarwisseling vijf keer zoveel schadeclaims ontvangen uit Scheveningen als tijdens eerdere jaarwisselingen, meldt het Verbond voor Verzekeraars woensdag. Dat heeft te maken met de vonkenregen die ontstond tijdens een vreugdevuur op het Scheveningse strand. De bouwers van het vreugdevuur bleken zich niet aan de afspraken te hebben gehouden over de hoogte van de brandstapel. Het leidde tot veel overlast in de omgeving.

In totaal ontvingen verzekeraars dit jaar op 1 en 2 januari 236 claims uit Scheveningen. In de jaren daarvoor waren dat er gemiddeld 45. Dit jaar gaat het in de meeste gevallen om brandschade.

Verzekeraars hebben direct na de problemen door het vreugdevuur beloofd alle schade te vergoeden. Het is nog onduidelijk of zij de uitgekeerde bedragen gaan verhalen op de bouwers. Ook kan het verbond nog niets zeggen over de hoogte van het uitgekeerde totaalbedrag.