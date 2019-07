Zaterdag druk op wegen in Europa

Het wordt zaterdag druk op de wegen in Europa. Automobilisten kunnen in Nederland al in de file terechtkomen. De ANWB waarschuwt Nederlandse vakantiegangers om niet te vroeg de weg op te gaan, zodat de grootste files al voorbij zijn. Het is nog geen zwarte zaterdag, op 3 en 10 augustus wordt het nog drukker.

In Nederland is er een grote kans op files door verschillende evenementen. Net over de grens in Belgiƫ, richting Antwerpen, loopt het door werkzaamheden zaterdag ook vast.

In Frankrijk worden op de wegen rond Parijs en richting het zuiden files verwacht. Op de ‘autoroute du Soleil’ (A6 richting Lyon) wordt het waarschijnlijk erg druk.

Op wegen in Duitsland wordt meer verkeer verwacht vanwege vertrekkende en terugkerende vakantiegangers en werkzaamheden. Daarnaast kan de Formule 1 komend weekend in Hockenheim voor files zorgen.

In Zwitserland en Oostenrijk staan zaterdag vooral files bij de tunnels. De grootste drukte wordt verwacht bij de Gotthardtunnel in Zwitserland en de Karawankentunnel in Oostenrijk richting Sloveniƫ.