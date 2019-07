9,5 miljard aan verdachte transacties in 2018

In Nederland is vorig jaar een bedrag van 9,5 miljard euro aan verdachte transacties gemeld die te maken kunnen hebben met terrorisme en witwassen. Dat is het hoogste bedrag ooit, meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) die meldingen van onder meer banken en handelaren analyseert.

Uit het woensdag verschenen jaaroverzicht blijkt dat bijna 58.000 transacties met een totale waarde van 9,5 miljard euro verdacht zijn verklaard. Dat is fors meer dan in 2017, toen voor een bedrag van bijna 6,7 miljard euro aan verdachte transacties werd gemeld.

In totaal ontving de FIU ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Een jaar eerder waren dat er nog geen 400.000. Volgens het financiƫle meldpunt dat ondergebracht is bij de nationale politie komt die explosieve toename door een aanpassing in de wetgeving, waardoor instanties vaker transacties moeten melden.

8514 dossiers met verdachte transacties zijn overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten.