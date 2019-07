Het regent nieuwe weerrecords

Het ene na het andere weerrecord is donderdag gesneuveld. Als eerste werd het dagrecord in De Bilt verbroken. Weeronline meldde dat het daar met 31,8 graden nog nooit eerder zo warm is geweest op 25 juli als donderdag. Al snel na De Bilt sneuvelde ook het dagrecord in de rest van het land, met 36,2 graden in Maastricht.

Maar daar bleef het niet bij, want de temperaturen bleven stijgen en dat betekende ook dat de absolute warmterecords zijn gesneuveld. Zowel in De Bilt als in de rest van het land. In De Bilt werd het uiteindelijk 37,5 graden en in Gilze-Rijen was de temperatuur het hoogst met 40,7 graden. Nooit eerder kwam de temperatuur in Nederland boven de 40 graden uit.

Ook in andere landen zijn weerrecords verbroken. In Duitsland, in de plaats Lingen, net over de grens bij Twente, werd voor het eerst een temperatuur van 42,6 graden gemeten. Ook in Parijs werd het voor het eerst 42,6 graden.