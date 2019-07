Het record van de hoogste temperatuur ooit in Nederland is na één dag al gebroken. In Deelen bij Arnhem werd donderdag een temperatuur van 41,7 graden gemeten, meldt het KNMI.

Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar was het woensdag 39,3 graden. In Gilze-Rijen was het kort ervoor 39,2 graden geworden.