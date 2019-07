Opnieuw een regionale tropennacht

Op enkele plaatsen in het land werd het afgelopen nacht opnieuw niet kouder dan 20 graden. Daarmee was het de tweede regionale tropennacht op rij. Dat meldt Weeronline. Komende nacht komt de temperatuur in nagenoeg het hele land niet onder 20 graden. Er worden minima verwacht van 20 tot 24 graden. De absolute minimumtemperatuur-warmterecords staan dan zelfs op het spel.

Het warmst bleef het afgelopen nacht in Maastricht met een minimumtemperatuur van 20,7 graden. Omdat het donderdagavond lang heet blijft zal deze waarde als minimumtemperatuur van donderdag overeind blijven. Op hoofdstation De Bilt koelde het af tot 16,6 graden. Daarmee was het nog geen officiƫle tropennacht. Komende nacht is de kans op een officiƫle tropennacht groot, want het wordt waarschijnlijk niet kouder dan 22 graden in De Bilt.

De absolute warmterecords wat betreft de minimumtemperatuur zijn van 27 juli vorig jaar. In De Bilt werd het toen niet kouder dan 22,4 graden. Het landelijke record staat op naam van Deelen, nabij Arnhem. Het werd daar niet kouder dan 24,4 graden.