Opnieuw warmste dag ooit gemeten in De Bilt

Het is officieel de warmste dag ooit gemeten in De Bilt. De temperatuur steeg daar naar 37,0 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het één dag oude absolute record van weerstation De Bilt al gesneuveld. Woensdag werd het in De Bilt 36,4 graden. Daarmee ging het voormalige record van 35,7 graden, gemeten op 19 juli 2006 en 26 juli 2018, uit de boeken.

In het zuidoosten en oosten van het land is het nog heter. De hoogste temperatuur tot dusver werd gemeten in Gilze-Rijen met een maximumtemperatuur van 40,4 graden. Op meetpunten Hupsel en Twenthe werd het tot dusver maximaal 40,2 graden. De temperatuur kan nog tot het begin van de avond langzaam verder oplopen. Welk station uiteindelijk het record in handen krijgt is dus nog onduidelijk.

Het wordt ook vrijdag nog heet met maxima van 32 tot 35 graden in de kustprovincies en 36 tot 39 graden in het binnenland. In de middag koelt het door een zeewind in Zeeland en aan de Zuid-Hollandse kust sterk af naar 27 tot 23 graden. Aan het eind van de middag en in de avond neemt vooral in het zuiden en westen van het land de kans op regen- en onweersbuien toe.

Zaterdag is de kans op onweersbuien groot en wordt de tropische hitte verdreven. Aan de oostgrens en in het noordoosten kan het nog heet worden met maxima van 30 tot 32 graden.