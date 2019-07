Rechtbank heropent fraudezaak door film

De rechtbank in Rotterdam is met stomheid geslagen door de onverwachte ontwikkelingen in de strafzaak tegen sushiketen Sumo, dat terechtstaat op verdenking van belastingfraude. De rechtbank zou donderdag uitspraak doen in de zaak en had een uitgewerkt vonnis klaar. Eerder deze week bleek dat er over het onderzoek naar de fraude een documentaire is gemaakt, zonder dat de vier verdachten, hun advocaten én de rechtbank daar iets van wisten.

De advocaten spreken daar schande van en menen dat het Openbaar Ministerie zijn recht op vervolging heeft verspeeld. De rechtbank wil het naadje van de kous weten over afspraken tussen het de betrokken opsporingsdiensten, het OM en de documentairemaker. De rechtszaak loopt daardoor forse vertraging op, de rechtbank heeft het onderzoek heropend. Op 16 september en 17 oktober zijn nieuwe zittingsdagen gepland.