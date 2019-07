Satellietbeelden tonen muizenplaag Friesland

De schade van de veldmuizenplaag in grote delen van Zuid-Friesland is dusdanig groot dat deze zichtbaar is op satellietbeelden, meldt Wageningen University.

De gebieden worden al weken geteisterd door een plaag van veldmuizen. Volgens de universiteit is vooral in en om Hommerts, Terzool, Indijk, Tjerkgaast en Follega, de muizenschade op de beelden te herkennen als lichte vlekken in het groene gras. “Grote muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten het gras kaal”, stellen de onderzoekers.

Een muizenplaag van deze omvang kwam eerder voor in 2004 en in 2014. De muizenpopulatie kan “exploderen” bij gunstige omstandigheden, met een zachte winter en een warm en droog voorjaar. De huidige plaag doet zich eerder in het jaar voor dan de vorige en dat noemt Wageningen zorgelijk. “Omdat deze plaag twee maanden eerder verschijnt, is ook de kans op schade vele mate groter”.