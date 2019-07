Tropische dag met mogelijk 40 graden

Nederland maakt zich op voor de derde tropische dag op rij. Donderdag kan het nog heter worden dan de afgelopen dagen met temperaturen tussen de 34 en lokaal 40 graden, verwacht Weeronline.

In de nacht van woensdag op donderdag bleef het kwik steken op zo’n 19 graden. Donderdagochtend schijnt de zon flink en loopt de temperatuur weer snel op. Rond het middaguur is het in het midden en zuiden al boven de 30 graden. In het noordwesten is het met zo’n 28 graden ietsjes koeler.

In de loop van de middag stijgt de temperatuur verder, mogelijk naar recordhoogten. Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, Limburg en de Achterhoek kunnen te maken krijgen met 39, lokaal 40 graden. In de rest van het land is het iets minder heet. Daar wordt het 36 tot 38 graden. In het uiterste noorden en noordwesten blijft het met 32 tot 34 graden het koelst. De wind waait uit het oosten en is matig. Het zuidwesten kan ’s middags te maken krijgen met bewolking. Ook is er kans op een lokale onweersbui.

In de avond koelt het iets af, maar het blijft lang warm. Rond zonsondergang is het nog 27 tot 32 graden.

De kans is groot dat er donderdag opnieuw warmterecords sneuvelen. Woensdag was het de warmste 24 juli ooit in ons land. Ook werd na 75 jaar het Nederlandse hitterecord verbroken. In Gilze-Rijen werd een temperatuur van 38,8 graden gemeten. Niet veel later werd het record afgepakt door Eindhoven waar de thermometer 39,3 graden aangaf.