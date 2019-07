Warmste 25 juli ooit gemeten

Voor de derde dag op rij sneuvelt een officieel dagrecord in De Bilt. Aan het eind van de ochtend uur werd het daar 31,8 graden, meldt Weeronline. Daarmee is het oude record van 31,6 graden, gemeten in 2006, uit de boeken. In het zuidoosten en oosten van het land is het nog veel warmer. De hoogste temperatuur tot dusver is gemeten in Hupsel in de Achterhoek met 34,6 graden.

Donderdagmiddag warmt het nog veel verder op met tot aan de westkust maxima van 36 tot 38 graden en in het zuidoosten 39 à 40 graden. Daarmee wordt het kersverse absolute warmterecord van Nederland mogelijk na één dag al gebroken. Het record staat sinds gisteren op 39,3 graden en werd gemeten in Eindhoven.

De Bilt telt dit jaar al tien datum-warmterecords. In februari werden er vier genoteerd, in juni drie en in juli tot dusver ook drie (23, 24 en 25 juli). Daarnaast werd op 18 februari nog het datum-warmterecord geëvenaard.

Kouderecords zijn dit jaar nog niet voorgekomen. Op 23 september 2018 konden we voor het laatst een datum-kouderecord noteren. Een warmterecord op zich zegt niets over klimaatverandering, laat Weeronline weten, maar de verhouding tussen kouderecords en warmterecords zegt des te meer. In deze eeuw staan tot dusver tegenover elk kouderecord acht warmterecords.