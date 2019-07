Weer drie aanhoudingen na rellen rond Pegida

De politie heeft donderdagochtend opnieuw drie mannen aangehouden in verband met de rellen tijdens een Pegida-demonstratie op zondag 26 mei in Eindhoven. Het gaat om drie inwoners van die stad in de leeftijd van 16, 19 en 23 jaar, maakte de politie bekend.

Naar aanleiding van de rellen hield de politie tot nog toe twintig mensen aan. Tijdens de rellen arresteerde de politie al tien verdachten, na de ongeregeldheden volgden nog tien aanhoudingen. Daarnaast zoekt de politie nog negen mensen, met wie ze graag zou willen spreken, aldus een woordvoerder van de politie.

“De eerder aangehouden personen zijn aangehouden, verhoord en heengezonden”, aldus deze woordvoerder. “Justitie bepaalt nu of deze lieden verder vervolgd gaan worden. Dat geldt ook voor de mensen die vanochtend zijn aangehouden.”

Anti-islambeweging Pegida demonstreerde op 26 mei bij de Al Fourqaan-moskee. Daarbij braken rellen uit. Vanuit een grote groep van voornamelijk Turks-Nederlandse jongeren werden stenen gegooid naar demonstranten en politie.