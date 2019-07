‘Amsterdam aan zet bij oplossen afvalprobleem’

Amsterdam is aan zet bij het zoeken naar een oplossing voor het dreigende afvalprobleem, nu vier van de zes verbrandingsovens van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam zijn gesloten. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat in nauw contact met gemeente en provincie.

“Amsterdam is in the lead”, laat verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten. “Maar natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk een oplossing voor dit probleem.” Daarom worden nu samen alle mogelijke oplossingen in kaart gebracht, zoals tijdelijk minder import van afval uit het buitenland dat hier wordt verwerkt. Van alle suggesties worden de voor- en nadelen bekeken.

De Vereniging Afvalbedrijven roept op de komende maanden minder afval uit het buitenland te verwerken, zodat er meer capaciteit ontstaat voor binnenlands afval. Als er niet snel maatregelen worden genomen, kan er over enkele dagen op veel plaatsen geen afval meer worden opgehaald, waarschuwt de brancheorganisatie. De ovens zijn om veiligheidsredenen stilgezet.