Arrestaties om voetbalrellen Waalwijk in mei

In verband met rellen na de play-offwedstrijd RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles in mei heeft de politie vrijdag drie mensen opgepakt. Ze worden verdacht van openbare geweldpleging in Waalwijk en zitten vast. Hun identiteit is niet bekendgemaakt.

De relschoppers konden worden aangehouden aan de hand van camerabeelden. De drie krijgen een stadionverbod opgelegd.

Na de voetbalwedstrijd op 25 mei braken zowel in als buiten het stadion ongeregeldheden uit waarbij de mobiele eenheid enkele keren in actie moest komen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.