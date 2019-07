Arts & Culture Pride in Amsterdam van start

Arts & Culture Pride, het culturele programma van Pride Amsterdam, trapt vrijdag af. Met op meer dan zeventig locaties theater, film, exposities en concerten. Voor het eerst doen alle stadsdelen mee. Ook hebben onder meer het Rijksmuseum, de Nieuwe Kerk, het Muiderslot en het Internationaal Theater Amsterdam zich aangesloten.

Het is een veelkleurig kunst- en cultuurprogramma, bedoeld om de “creativiteit, inclusie en participatie in het culturele veld van Amsterdam” te stimuleren, stelt de organisatie. Het programma wil een podium zijn voor de LHBT-community in de culturele sector. Dit keer is er bijvoorbeeld een roze rondleiding door het Rijksmuseum, over de geschiedenis van homoseksualiteit in ons land aan de hand van kunstwerken. Ook een rondleiding is er in Artis, over homoseksualiteit in het dierenrijk. In de Nieuwe Kerk zijn er Rainbow Concerten, met muziek van componisten die vermoedelijk gay waren, zoals bijvoorbeeld Saint-SaĆ«ns, Ravel en Bernstein.

De Arts & Culture Pride 2019 vindt plaats tijdens het negen dagen durende festival Pride Amsterdam, tot en met zondag 4 augustus. Vrijdagavond wordt Arts & Culture Pride in ITA aan het Leidseplein feestelijk geopend.