‘Baudet betaalde vakantie met partijgeld’

Henk Otten, senator en voormalig penningmeester van Forum voor Democratie (FVD), beschuldigt partijleider Thierry Baudet ervan dat hij een greep heeft gedaan in de partijkas om een vakantie naar Thailand te betalen. Het zou gaan om een bedrag van “drie-, vierduizend euro omdat hij even met een vriend weg was”, zegt Otten in een interview met het AD.

Landelijk