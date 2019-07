Extra werkbezoeken NPO voor Songfestival

Het team van de NPO gaat nog extra technische werkbezoeken afleggen aan Maastricht en Rotterdam in de race om de organisatie van het Eurovisiesongfestival. Dat heeft een woordvoerder van NPO vrijdag laten weten. De beslissing wordt naar verwachting medio augustus genomen.

“Er zijn deze week goede inhoudelijke gesprekken geweest”, meldt de zegsman. “De volgende ronde gesprekken en bezoeken gaat over de productionele logistiek.” Er wordt niet bekendgemaakt wanneer deze sessies plaatsvinden. “Het gaat om een serieuze concurrentiestrijd. We zullen verder geen details meer bekendmaken tot de beslissing is genomen.”

Rotterdam en Maastricht maken het de commissie moeilijk, legde hoofd producer Events van NPO Sietse Bakker eerder uit. “Er zijn veel overeenkomsten tussen Rotterdam en Maastricht, maar ook veel verschillen. We hebben twee voorstellen die in veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn.”

Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden is welk verhaal wordt verteld. “Is dat het verhaal van de jonge, hippe stad Rotterdam? Met de haven, de diversiteit in de bevolking? Of is dat het verhaal van Maastricht in het hart van Europa, het verdrag van Europa, dicht bij BelgiĆ«, dicht bij Duitsland, vlak bij het Drielandenpunt?”