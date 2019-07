FNV wil zonwerende uitrusting voor bouwvakkers

FNV Bouw wil dat medewerkers in de bouw beter beschermd worden tegen de zon. In de cao voor dakdekkers zijn recent al speciale brillen, petten en kleding opgenomen, maar dat moet gaan gebeuren voor alle mensen die door hun werk in de bouw veel in de buitenlucht komen.

Dat zegt FNV-woordvoerder Casper Schrijver in reactie op een artikel in het AD, waarin het Amsterdamse UMC meldt dat bouwvakkers en wegwerkers wel twee of drie keer zoveel kans hebben op huidkanker doordat ze veelvuldig buiten werken.

De FNV heeft al eerder geprobeerd brillen, petten en kleren tegen de zon in alle bouw-cao’s te krijgen en zet er bij de komende onderhandelingen, dit najaar, opnieuw op in. Werkgevers moeten hun personeel beschermen, aldus de bond.

Er wordt nu wel extra water geregeld en er wordt rekening gehouden met de stand van de zon, zodat er zoveel mogelijk in de schaduw kan worden gewerkt. Maar er kan nog veel meer, ook al horen de weerconsulenten van de FNV volgens Schrijver op bouwplaatsen nogal eens teksten als “Ach,ik ben het gewend”en “Komt wel goed”.