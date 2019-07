Hof laat Klaas Otto nog steeds zitten

Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, blijft nog altijd in de gevangenis op verdenking van witwassen, bedreiging, zware mishandeling en afpersing. Het gerechtshof in Den Bosch besloot vrijdag hem langer vast te houden.

De 51-jarige Brabander is vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel en zit inmiddels ruim tweeënhalf jaar in voorarrest. Hij had gesteld dat hij, als hij niet in hoger beroep was gegaan, vanaf nu in aanmerking zou komen voor de fase waarin gevangenen worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij, inclusief weekendverlof.

Hij komt daar nu niet voor aanmerking en daarom vindt hij dat zijn belang om zijn proces op vrije voeten te kunnen afwachten groter dan het belang dat de samenleving heeft met zijn hechtenis. Het hof vond dat niet.

Zowel Otto als het OM ging in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Breda. Het OM had een celstraf van tien jaar geëist. Otto stelt dat hij onschuldig is.