Kans op problemen op spoor stijgt door hitte

Doordat het in Nederland voor de derde dag op rij heet is, stijgt de kans op problemen met de trein, het spoor of de technische onderdelen daaromheen. Dat twittert de directeur communicatie bij de NS, Bartho Boer.

Donderdag schrapte de NS op twee trajecten een aantal ritten. Systemen hadden storingen gekregen doordat treinen urenlang bloot waren gesteld aan extreme temperaturen. Daardoor was minder materieel beschikbaar. Vrijdag is de NS de dag begonnen met een punctualiteit van 93 procent, aldus Boer. “Iets minder dan gisteren, maar wel dankzij hard werken van onze monteurs vannacht”, twittert hij. Zo zijn airco‚Äôs gemaakt en onderdelen vervangen. Extra personeel staat klaar om problemen het hoofd te bieden.

Absolute prioriteit is om mensen uit de trein te halen als daar iets mee gebeurt en daardoor voor langere tijd stil staat, zegt Boer. Hij adviseert treinreizigers onder meer voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken voor actuele informatie.