Onderzoek naar claims om tankstoring Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties kijken bij wie ze een claim kunnen indienen vanwege de problemen die ontstonden door de tankstoring woensdag op Schiphol. “De interessante vraag is nu: wie is er verantwoordelijk?”, zegt voorzitter Frank Oostdam van branchevereniging Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).

Voorzitter Frank Allard van Barin, de koepelorganisatie die luchtvaartmaatschappijen die in Nederland actief zijn vertegenwoordigt, laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “We onderzoeken eerst wat de hoogte van de schade is, wat de meest efficiĆ«nte wijze van indienen van een claim is en bij welke partij.” Hoe lang dat onderzoek gaat duren, weet hij niet. Ook is nog niet duidelijk wie de claim gaat indienen: Barin namens de luchtvaartmaatschappijen of de maatschappijen zelf. “Het kan heel goed zijn dat wij als belangenclub daarin geen rol zullen spelen. We hebben het in onderzoek om te bepalen wat we leden kunnen adviseren wat ze het beste kunnen doen.”

De ANVR verwacht dat er zeker claims gaan komen van zowel luchtvaartmaatschappijen als reisondernemingen. “Er is veel schade geleden. Reisorganisaties hebben de afgelopen dagen veel overuren gemaakt. Ze moesten klanten omboeken en faciliteren. En vanuit de regelgeving is bepaald dat mocht een klant een dag later op de bestemming aankomen, de touroperator het geld voor die gederfde vakantiedag teruggeeft”, zegt Oostdam.

De belangenclub voor reisondernemingen gaat volgens hem zelf niets doen om geld te claimen. “Dat is niet de taak van de ANVR. De bij ons aangesloten bedrijven gaan in kaart brengen wat voor extra kosten ze hebben gehad. Wat ze daarmee doen, is aan henzelf.”