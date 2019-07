Tv-serie Floris nog altijd populair

De ridderserie Floris is ook na een halve eeuw nog geliefd bij de (waarschijnlijk wat oudere) tv-kijker. Naar een herhaling van de eerste aflevering, die werd uitgezonden vanwege het overlijden van hoofdrolspeler Rutger Hauer, keken donderdagavond 609.000 mensen. In de lijst van best bekeken programma’s staat Floris daarmee op de elfde plaats, blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Floris deed het beter dan De Heineken Ontvoering. De film uit 2011 over de kidnapping van de beroemde biermagnaat, die door Hauer wordt gespeeld, trok 205.000 kijkers. Naar de documentaire Blond, blue eyes over de onlangs overleden acteur keken slechts 46.000 mensen. Maar dat kan ook met het tijdstip van uitzending (16.00 uur) en de hitte te maken hebben gehad.