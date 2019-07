Verklaring pleit Marinus van der Lubbe vrij

Een document dat is gevonden in de archieven van de rechtbank in het Duitse Hannover pleit de Nederlander Marinus van der Lubbe vrij van het in brand steken van de Duitse Rijksdag in Berlijn in 1933, in de periode dat de nazi’s aan de macht kwamen. In het document staat een verklaring van een lid van de toenmalige nazi-knokploeg SA.

De communist Van der Lubbe werd als brandstichter schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. De nazi’s grepen de brand daarna aan om fundamentele politieke rechten van burgers buiten werking te stellen.

De SA-man Hans-Martin Lennings liet in 1955 een verklaring notarieel vastleggen waarin hij zegt dat Van der Lubbe de brand niet kon hebben gesticht. Hij bracht de Nederlander met de auto naar de Rijksdag. Bij aankomst vielen hem en enkele collega’s de brandlucht op die er hing en een lichte rook. Daaruit blijkt dat de brand al was gesticht, waarschijnlijk door de nazi’s zelf, voordat Van der Lubbe arriveerde.

Later heeft Lennings samen met zijn collega’s tevergeefs tegen de arrestatie van Van der Lubbe geprotesteerd. De SA-man, die in 1962 overleed, liet de verklaring vastleggen voor het geval er postuum een nieuw proces zou komen voor Van der Lubbe. Volgens de rechtbank gaat het om een authentiek document.