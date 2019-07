Opnieuw sneuvelt een officieel datumrecord. In De Bilt werd het in de loop van de middag 36 graden, meldt Weeronline. Het oude record stond op 35,7 graden en werd vorig jaar gemeten.

De records van donderdag zullen vrijdag waarschijnlijk net niet gebroken worden. Het warmterecord van Nederland staat op 40,7 graden en werd donderdag gemeten in Gilze-Rijen. In De Bilt was het donderdag de warmste dag ooit met 37,5 graden.