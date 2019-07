Eerste hittegolf op de Waddeneilanden

De hittegolf heeft nu ook het Waddeneiland Vlieland bereikt. Voor zover bekend is het de eerste officiële hittegolf op de Wadden. Zaterdag is namelijk de vijfde dag op rij dat het er warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest.

Weerplaza verwacht dat binnen enkele uren de temperatuur op Terschelling eveneens boven de 25 graden komt, zodat ook daar sprake is van een officiële hittegolf.

Afgelopen dinsdag werd het bij de meetpunten van de KNMI op Vlieland en Terschelling 25 graden. De drie dagen daarna werd het meer dan 30 graden, met de hoogste temperatuur vrijdag.

Het meetstation van Vlieland bestaat sinds 1996 en dat van Terschelling sinds 1994. Sindsdien is er nog nooit een officiële hittegolf geweest. Of er daarvoor nooit een hittegolf is geweest, valt niet te zeggen, omdat het KNMI toen geen meetpunten had.