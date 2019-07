‘Meer mannen en allochtonen als rechter’

De rechterlijke macht wil meer mannen en meer mensen met een migratieachtergrond als rechter. Dat zegt Marieke Koek, president van het gerechtshof in Den Haag in Het Financieele Dagblad. Koek is ook voorzitter van de commissie die nieuwe rechters werft. Op dit moment is het merendeel van de rechters vrouw en blank.

“We zijn erg enthousiast als er mannen solliciteren”, zegt ze. De balans tussen mannen en vrouwen verschilt per rechtbank. Volgens Koek is het niet mogelijk om dit vanuit de commissie te reguleren. “Als het gaat om werven zeg ik: ja, het zou fijn zijn als wat meer mannen zich tot ons zouden wenden. Hetzelfde geldt voor migrantengroepen. Maar als het gaat om selecteren, kijken we echt naar kwaliteit. Verwacht dus vooral geen positieve discriminatie.”

Wel is de taaltoets voor sollicitanten aangepast, zodat allochtonen van de tweede of derde generatie niet nodeloos struikelen over bijvoorbeeld ‘ouderwetse’ spreekwoorden. “Je kunt ook denken: hoe vaak gebruikt iemand dat spreekwoord eigenlijk nog in Nederland? Dit soort benadelende factoren filteren we eruit”, zegt Koek.