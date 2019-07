Pride kijkt terug en vooruit

Amsterdam staat de komende week weer in het teken van de Pride. De editie van dit jaar heeft als thema ‘Remember the past, create the future’, ter herdenking van de Stonewall-rellen vijftig jaar geleden in New York. Die opstand, waarbij lesbiennes, travestieten en homo’s terugvochten na jaren van politiegeweld, worden gezien als begin van de lhbt-emancipatie. De eerste Gay Pride Parade in New York, een jaar later, was een eerbetoon aan deze demonstranten.

De Amsterdamse Pride begint zaterdag met de Pride Walk, van het Homomonument bij de Westerkerk via de Dam naar het Vondelpark. Daar zijn activiteiten en muziek. De dagen erna zijn er door de hele stad films, tentoonstellingen en manifestaties, onder meer in Artis en het Rijksmuseum.

Volgende zaterdag is de dag van de Canal Parade, een bonte stoet van tachtig boten die van het Oosterdok via de Prinsengracht naar het Westerdok varen. Er varen boten mee van lhbt-organisaties, politieke partijen, ministeries en bedrijven die de roze strijd ondersteunen. Voor het eerst is muziek langs de kant verboden, omdat die de muziek van de boten vaak overstemde en er een kakofonie ontstond. Ook moeten mensen die zelf met een bootje op de route willen varen, voor het eerst een speciaal Pride-vignet hebben. Daarmee hoopt de organisatie de drukte op het water binnen de perken te houden. De NS laat deze dag langere treinen rijden.

De Prideweek wordt zondag 4 augustus afgesloten met een ‘closing party’ op de Dam.