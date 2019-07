Zomercarnavalsparade trekt weer door Rotterdam

Rotterdam sluit zaterdag vijf dagen van tropisch feest af met de traditionele Zomercarnaval Straatparade. Dat is de finale van Rotterdam Unlimited, een van de grootste gratis straatfestivals van Europa.

Jaarlijks trekt het festival – met veel muziek, zang en dans – enkele honderdduizenden mensen. De Zomercarnaval Straatparade is een stoet van 2,5 kilometer van versierde wagens, dansers en danseressen. De route door de binnenstad is 5 kilometer lang. Er doen 25 groepen mee, met in totaal 2500 mensen van meer dan 25 nationaliteiten.

Zaterdag wordt ook geprobeerd het wereldrecord salsadansen te verbreken. Dat stamt uit mei dit jaar, toen op Tenerife 1291 mensen samen de rueda de casino dansten. Volgens de organisatoren (NS en Rotterdam Unlimited) hebben al ruim 3000 mensen toegezegd mee te doen.