Brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk

In Oisterwijk (Noord-Brabant) woedt een grote brand in een fabriek van Fire-up, waar aanmaakblokjes worden gemaakt. De brandweer probeert met diverse bluswagens te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Vanuit de wijde omgeving zijn dikke rookpluimen te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.

In juni 2013 werd de fabriek aan de Laarakkerweg ook getroffen door brand. Toen moest het treinverkeer tussen Eindhoven en Tilburg worden stilgelegd. Dat is bij de brand zondag niet het geval.