Ongeval Nederlands gezin Duitsland: twee doden

Bij een ernstig verkeersongeval op de A8 bij München zijn een Nederlandse man (43) en zijn driejarige dochter om het leven gekomen. De 39-jarige moeder en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud raakten ernstig gewond, meldt de Duitse politie. Het busje van het gezin is van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Het voertuig werd bestuurd door de moeder.

Volgens de politie is de oorzaak van het ongeluk, dat zich rond 7.30 uur voordeed, nog niet duidelijk. Het gezin was met busje onderweg naar het zuiden. De kinderen zijn na de klap in het busje bekneld geraakt en de brandweer heeft hen eruit moeten ontzetten. De gewonden zijn naar een ziekenhuis afgevoerd.

De A8 richting Salzburg is urenlang afgesloten geweest.