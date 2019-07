Commissarissen weg bij afvalbedrijf AEB

Drie van de vier leden van de raad van commissarissen van Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam stappen op. Onder hen is voorzitter Yvonne Timmerman-Buck (CDA), oud-voorzitter van de Eerste Kamer. Ze was pas in januari aangetreden.

Het AEB, voor 100 procent eigendom van de gemeente, legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil. Het bedrijf kreeg 10 miljoen euro steun van banken en 6 miljoen van de gemeente. Daar stonden wel voorwaarden tegenover.

Een van die voorwaarden was dat er twee nieuwe commissarissen worden aangesteld die door de gemeente zijn aangedragen. De huidige raad telt vier leden. Volgens de statuten mogen het er maximaal vijf zijn. Een commissaris had dus sowieso moeten opstappen, maar dat werden er dus drie.

Ook werd begin vorige week een ‘puinruimer’ aangesteld die de komende weken opties uitwerkt voor de toekomst van AEB, in overleg met de banken en de gemeente.