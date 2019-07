Henk Otten wil nieuwe partij beginnen

Senator Henk Otten gaat een nieuwe politieke partij beginnen. Hij kondigde dat donderdag aan bij enkele media en bevestigde het in het programma Jinek. Een naam voor de partij heeft hij nog niet.

Forum voor Democratie (FVD) liet zondag weten mede-oprichter Otten uit de partij te hebben gezet. De partij wilde dat hij zijn zetel in de Eerste Kamer in zou leveren, maar hij liet weten dat niet te doen.

Otten beschreef in het programma Jinek dat het conflict al lang speelt. “De verwijdering tussen mij en Baudet is begin dit jaar begonnen, in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten.” Volgens hem hebben diverse mensen aangeboden tussen de twee te bemiddelen. “Maar hij wilde niet. Hij was echt op ramkoers.”

Het conflict tussen Otten en de partij liep vorige week verder op. FVD betichtte de voormalige penningmeester van “vermoedelijke fraude” met overheidssubsidies en deed hiervan melding bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen werd al aangegeven dat Otten mogelijk uit de partij zou worden gezet.

Volgens Otten is er sprake van een afrekening met hem, omdat hij niet op één lijn zit met partijleider Thierry Baudet. Hij heeft laten weten aangifte te zullen doen wegens smaad tegen drie personen: Baudet, secretaris en penningmeester Rob Rooken en partij-adviseur Paul Frentrop. Otten liet bij Jinek weten een advocaat te hebben ingeschakeld om die aangifte voor te bereiden.

FVD wilde geen commentaar geven.