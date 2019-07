Hitte zorgt voor verkooppiek zwembaden

Niet alleen de hitte zorgt voor records. Het warme weer zorgt er ook voor dat zwembaden en opblaasbare matrassen niet zijn aan te slepen. Ook al wordt het niet meer zo heel erg warm volgens Weeronline, het blijft ook met temperaturen van ruim boven de 20 graden prettig om verkoeling in het water te zoeken.

Dat is goed nieuws voor de branche. Bijna alles dat over de toonbank gaat, is afkomstig van het Roosendaalse Intex. Volgens directeur Jan Bax kan zijn bedrijf de enorme vraag nog maar net aan. “Het meest populaire zwembad in Nederland is een langwerpig bad van 3 bij 2 meter”, legt de ondernemer uit. In iets meer dan twee maanden kochten 100.000 Nederlanders zo’n bad. Ook de opblaasbare flamingo blijkt een hit.

Net als vorig jaar floreert de zwembadbranche door de on-Nederlandse hitte. Dat veel Nederlanders de zomer in eigen land vieren, draagt bij aan de verkoop. Bax ziet na de eerste golf ook wel een tweede golf aankomen. “Sommige Nederlanders waren bang dat het een slechte zomer zou worden en zijn vroeg in de vakantie toch nog weggegaan. Daardoor ontstaat waarschijnlijk een tweede piek later deze zomer.”