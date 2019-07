‘Internetoplichters richten zich op caravans’

Internetoplichters richten zich steeds vaker op de handel in campers, caravans en vouwwagens. Dat zegt André Vermeulen van de Fraudehelpdesk tegen De Telegraaf. Vorig jaar kwamen er amper meldingen binnen van oplichting bij zulke dure artikelen.

Het aantal meldingen van fraude op Marktplaats is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen kwamen er ruim 500 meldingen binnen. Dat zijn er volgens de Fraudehelpdesk tot nu toe 372. Een derde daarvan gaat over campers, caravans of vouwwagens.

De oplichters doen zich voor als kopers op Marktplaats. Met een truc proberen ze er dan voor te zorgen dat zij de je bankgegevens, identiteitsgegevens en beveiligingscode van je betaalapp krijgen, zodat ze een betaling naar zichzelf kunnen doen.