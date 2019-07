Nederlanders om in de gaten te houden: Lisa Jansen (26) van Taarten van Jansen en Big Vegan Sister

Ze houdt haar hele leven al van bakken, net als haar twee oma’s. Van jongs af aan merkte Lisa Jansen (26) dat ze mensen blij kon maken met een zelfgebakken taart. Ze is haar hele leven al allergisch voor onrecht en vindt het lastig als mensen ongelukkig zijn. Inmiddels heeft ze haar eigen bedrijf Taarten van Jansen waarmee ze niet alleen veganistische taarten voor anderen maakt, maar vooral mensen leert om taarten zonder eieren, melk en boter te maken.

Ze zei vroeger altijd dat ze banketbakker en zangeres wilde worden. “Ik heb een opleiding jazz & pop zang gedaan en heb ook een tijdje mijn geld verdient met muziek, maar ik wilde dit niet als enige inkomstenbron. Ik ging steeds meer bakken en in 2014 besloot ik om Taarten van Jansen op te richten. Ik ben sinds mijn achtste vegetariër en in 2011 werd ik veganist. Ik houd me bezig met vormen van onrecht, ook naar dieren toe. Als kind at ik een keer een hamburger en toen besefte ik me dat er een dier op mijn bord lag. Ik wilde die hamburger niet meer eten. Ik ben puur vanuit een ethisch oogpunt veganist.”

“Een ei kan je makkelijk weglaten”

Het begon met taarten bakken voor vrienden, omdat ze het leuk vond. “Ik kreeg steeds meer via vrienden verzoeken om taarten te bakken voor mensen die ik niet kende. Het breidde zich steeds verder uit: bruidstaarten, horeca, zakelijke bestellingen, verjaardagstaarten. Alle taarten zijn vegan. Er zijn tegenwoordig steeds meer vervangers voor ei, boter en melk. Een ei kan je makkelijk weglaten, bijvoorbeeld door wat meer bakpoeder of baking soda te gebruiken. Maar je hebt tegenwoordig ook aquafaba. Dat is letterlijk het vocht van kikkererwten uit blik. Dat kan je opkloppen, net als eiwit. Daar maak ik mijn meringues en macarons mee.”

Ze heeft een aantal moeilijke periodes in haar leven gehad. “Ik ken de donkere tijden. Ik heb veel last gehad van depressies en een eetstoornis. Ik wil mensen laten zien dat er hoop is en die hoop in een tastbare vorm aanbieden. Er zit veel schuldgevoel rondom eten, dat zou ik graag weghalen. Waarom verdienen we niet een stukje taart? Er zitten zoveel positieve associaties rondom taart. Ik wil mensen een klein stukje geluksgevoel meegeven. Ik ben bezig met mensen blij maken en de wereld iets mooier maken.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat heel goed. In februari ben ik op Instagram de Big Vegan Sister maand gestart. Elke dag beantwoordde ik een vraag, en deelde ik tips en recepten. Dat liep storm. Ik kreeg zoveel vragen van mijn volgers, dat ik heb besloten om een permanent platform te starten, Big Vegan Sister. Het gaat niet alleen over veganisme en activisme, maar ook over persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en mentale gezondheid. Ik schrijf hierover en geef ook lezingen. Daarnaast heb ik een eerste podcastaflevering opgenomen. Deze gaat over zelfbeeld en warmte. Voor mensen die om wat voor reden dan ook afwijken van de norm is de warmte best een uitdaging. In september lanceer ik de website en de podcast.”

Waar word je gelukkig van?

“Ik word gelukkig van dichtbij mezelf blijven. Ik leer dat nog steeds, maar dat lukt steeds beter. Als mijn hond op mijn schoot ligt, word ik ook gelukkig. Of samen met mijn vriend iets doen, zoals naar de Efteling. Ik word ook gelukkig van mensen samen brengen en oprechte connecties. Wat maakt een connectie oprecht? Als je voorbij het stadium small talk gaat en er echt wordt geluisterd.”

Wijze les

“Ik zit in een mastermind groep met een aantal andere meiden. We helpen elkaar groeien met ondernemen. Ik vind het lastig om mijn eigenwaarde in te zien. Alles wat ik deed, vond ik vanzelfsprekend. Als iemand anders iets benoemt wat ik goed kan, mag ik daar wat vaker bij stilstaan. Dus waarderen wat je al doet. We streven continu naar meer en we zijn niet snel tevreden. Daarom vergeten we wat we wel al doen of wat we al bereikt hebben. Dat heb ik geleerd.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn geloof in de inherente goedheid van de mens en dat ik mijn eigen grenzen bewaak.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Omdat ik veel zin heb om allemaal mooie dingen de wereld in te brengen, zoals mijn recepten. Ik krijg veel mooie feedback. Mensen vinden mijn taarten heel lekker. Maar ik sta ook op voor de evenementen die ik organiseer en de mooie gesprekken die ik dan heb. Dit zijn evenementen voor mensen die buiten de boot vallen. Daar vinden levensveranderlijke dingen plaats. En dat maakt mij ook weer een gelukkiger mens.”

Wat wil je nog bijdragen aan de wereld?

“Ik hoop de wereld een beetje liever te maken dan ‘ie nu is, en dat er meer rekening wordt gehouden met elkaar. Ik ben bezig met inclusiviteit en dat onze maatschappij iets meer ingericht is voor iedereen. Ik ben lange tijd buiten de boot gevallen. Ik voelde me niet welkom en had sociale angst. Ik probeer nu een plek neer te zetten die ik toen zelf niet had en een rolmodel te zijn dat ik toen had willen hebben.”