In de nacht van zondag op maandag heeft een plofkraak plaatsgevonden aan de Keulsepoort in Venlo. De politie heeft de omgeving afgezet vanwege het onderzoek.

In de straat zitten twee banken, bij welke de plofkraak is gepleegd, is nog niet bekend. De Keulsepoort is een winkelstraat in het centrum van Venlo.