‘Jonge xtc-gebruiker te snel achter het stuur’

Veel jonge drugsgebruikers stappen te snel achter het stuur nadat ze een xtc-pil geslikt hebben. Ruim zes op de tien denken dat ze minder dan 16 uur hoeven te wachten voordat ze veilig kunnen autorijden. Dat blijkt uit een onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert onder 1460 jonge drugsgebruikers.

De harddrug is echter pas na 16 tot 58 uur uit het lichaam verdwenen. Hoe lang dit precies duurt hangt af van factoren als de hoeveelheid werkzame stof in de xtc-pil, lichaamsgewicht en de mate waarin het middel is gebruikt.

Rijden onder invloed van xtc is levensgevaarlijk. De kans op een ongeluk is 5 tot 30 keer hoger. “Jongeren denken vaak dat ze goed bezig zijn. Ze gebruiken xtc op een meerdaagsfestival en blijven kamperen. Ze rijden de volgende dag pas weg, maar twaalf uur later is het nog niet verantwoord om te rijden”, aldus de organisatie.

Om jongeren te wijzen op de gevaren van xtc in het verkeer loopt TeamAlert donderdag met een levensgrote xtc-pil door het centrum van Utrecht. De actie is onderdeel van de campagne Rij Tripvrij.