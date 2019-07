Jongen vast voor brand waardoor broer stierf

Een 16-jarige jongen is opgepakt voor een fatale woningbrand in Nieuwleusen eerder deze maand. Bij de brand kwam zijn 22-jarige broer om het leven. Hun ouders konden worden gered. De politie wil verder nog niets zeggen over de verdenkingen tegen de jongen “en verdere details van het onderzoek”.

De brand brak uit in de vroege ochtend van zondag 14 juli in het huis aan het Zwartewaterland in het Overijsselse Nieuwleusen. De 16-jarige jongen was toen ook even vermist, maar later bleek dat hij ergens anders was. De politie sprak meerdere keren met hem en tijdens het onderzoek groeiden de verdenkingen.