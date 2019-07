‘Mogelijk strafbaar handelen OM-hoofdofficieren’

Er komt een onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen van de twee voormalig hoofdofficieren van het Openbaar Ministerie. Het College van procureurs-generaal heeft besloten een oriënterend feitenonderzoek in te stellen naar de hoofdofficieren Marc van Nimwegen (parket Rotterdam) en Marianne Bloos (functioneel parket). De twee hadden een relatie met elkaar, maar verzwegen dat.

Eerder dit jaar verscheen het rapport van de commissie-Fokkens, die een reeks interne perikelen in de hogere regionen van het Openbaar Ministerie (OM) onderzocht. Vorige maand werd nog een hoofdstuk openbaar gemaakt, dat eerder achtergehouden werd vanwege “privacygevoelige informatie”. Dit hoofdstuk is de directe aanleiding voor het onderzoek, meldt het College.

Het College wil ook het dienstverband van zowel Van Nimwegen als Bloos beëindigen, liet het dinsdag weten. Beiden zijn daarvan op de hoogte gebracht. Van Nimwegen was al geschorst, Bloos is – voor zover bekend – met buitengewoon verlof.

Het onderzoek richt zich voor beiden op het gebruik van door het OM aangeboden en betaalde diensten zoals het gebruik van een dienstauto met chauffeur, het maken van afspraken in hotels en restaurants en het om- en bijboeken van een terugvlucht en hotelovernachting tijdens een conferentie in 2012 in Thailand waar beiden waren.

Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket. Afhankelijk van de uitkomst wordt besloten of er een strafrechtelijk onderzoek komt. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend. De twee betrokkenen zijn op dit moment geen verdachten, benadrukt het OM.