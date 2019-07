Politie openbaart naam verdachte schietpartij

Google plus

De politie heeft inmiddels de route van de auto van de dader achterhaald. Uit het nadere onderzoek denkt de politie dat Marlin de vermoedelijke schutter is.

Het slachtoffer Gino Oliveira zat op de bewuste avond op de achterbank van een Fiat Punto toen die auto aan de Westkousdijk werd beschoten. De bestuurder kon nog snel wegrijden naar een straat verderop. Oliveira werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed later aan zijn verwondingen.

De politie heeft de naam en foto openbaar gemaakt van de vermeende schutter die op 3 juli in Rotterdam-Delfshaven een 25-jarige man doodschoot. Het gaat om de 22-jarige Aldijr Marlin. De politie hoopt op deze manier te achterhalen waar de voortvluchtige verdachte nu verblijft. “Het gebeurt niet vaak dat een naam wordt vrijgegeven, maar we denken te weten dat hij de dader is”, aldus een woordvoerster.

