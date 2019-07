TNO onderzoekt brandstofstoring Schiphol

Onderzoeksinstituut TNO gaat onderzoek doen naar de grote brandstofstoring die Schiphol vorige week trof. De onderzoekers moeten proberen te achterhalen wat er precies is misgegaan. “Als de oorzaak is vastgesteld, kunnen we ook kijken hoe we dit hadden kunnen voorkomen”, zegt Inge Stegmann, directeur van het bedrijf Aircraft Fuel Supply (AFS), tegen het ANP.

AFS beheert de kerosinetanks en de leidingen op Schiphol. De installaties worden gebruikt om vliegtuigen van brandstof te voorzien. AFS en Schiphol hebben TNO de opdracht voor het onderzoek gegeven. Stegmann: “We gaan afwachten wat het onderzoek naar boven gaat brengen. Er zal ongetwijfeld enige tijd mee gemoeid zijn, het is niet van vandaag op morgen klaar. Maar ik zou verwachten dat het wel voor het einde van het jaar is afgerond.”